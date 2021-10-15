تربية حماة تتجاهل الشكاوى والمخالفات مستمرة

حماة – منير الأحمد

لم تتخذ مديرية تربية حماة أي إجراء تجاه المخالفة الصريحة والمعلومات الموثقة حول تسهيل منح تراخيص للمنشآت التعليمية الخاصة المخالفة، وهو ما يتسبب في هدر المال العام عن طريق تمكين المنشآت من التهرب من الرسوم الإدارية المختلفة أيا كان مقدارها.

ومع أن “البعث” كشفت حقيقة المخالفة وتواطؤ دائرة التعليم الخاص بالمديرية، لم تبادر المديرية بفتح موضوع المخالفات على العقارات 455 و 456و 457و 458و 474 منطقة عقارية رابعة.

وما يثير الريبة أن تقرير المحكمة المدنية الثالثة كشف بشكل فاضح هذه المخالفات الموثقة، ولكن على ما يبدو أن تربية حماة حتى اللحظة تحاول تغطية الموضوع وعدم فتح الملفات القديمة، وهنا بين رئيس دائرة التعليم الخاص عبد الجبار الحفيان أنه لم يتلق أي طلب سواء من مديرية تربية حماة أو وزارة التربية بمتابعة الموضوع، مشيراً إلى أن المديرية ومنذ عقود منحت تراخيص لمنشآت تعلمية خاصة رغم مخالفة هذه المنشآت لنظام ضوابط البناء، أما اليوم فقد تم التشدد في موضوع التراخيص ولا يسمح بمنحها إلا للمنشأت تتوافر فيها كامل الشروط الفنية.

بدورنا نطالب مديرية التعليم الخاص بوزارة التربية بتبني هذا الملف والإيعاز بفتحه انطلاقاً من مبدأ محاسبة المقصرين ومعاقبة الأشخاص المتورطين.