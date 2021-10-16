استشهاد مدني برصاص ميليشيا “قسد” بريف دير الزور الشرقي

داهمت مجموعات من ميليشيا “قسد” مدعومة بطائرات قوات الاحتلال الأمريكي قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي مستخدمين الرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد أحد سكان القرية.

وذكرت مصادر محلية أن “حوامات عسكرية أمريكية ساندت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” لتطويق قرية الزر بريف دير الزور الشمالي الشرقي واقتحامها وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ما أدى إلى استشهاد مدني كما خطفت الميليشيا 10 من أهالي القرية واقتادتهم إلى مقراتها القريبة”.

وتواصل ميليشيا “قسد” مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عمليات اقتحام قرى وبلدات في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واستشهد على إثرها عشرات المدنيين واختطفت المئات أغلبهم من الشباب واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.

من جهة أخرى، ضبطت الجهات المختصة في القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين في أرياف دمشق الغربي والقنيطرة الشمالي والجنوبي.

وذكر مصدر في الجهات المختصة لمراسل سانا أن “الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بي جي) ورشاش (بي كي سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة”.