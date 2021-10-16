انطلاقة قوية لكأس السوبر الأولى للرجال لكرة السلة ولقاءات مثيرة منتظرة 

البطولة ستقام بطريقة الدوري من مرحلة واحدة والأول والثاني سيلعبان المباراة النهائية، علما أنها تجري للمرة الأولى مع وصول اتحاد كرة السلة الجديد في محاولة منه لزيادة عدد المباريات خاصة للاعبي منتخبنا الوطني الذي ينتظره استحقاق هام وهو المشاركة بالتصفيات النهائية الآسيوية المؤهلة لكأس العالم..

عضو اتحاد كرة السلة أبي دوجي أكد ل”البعث” أن البطولة تعتبر محطة استعدادية جيدة للأندية قبل انطلاق الدوري والمقرر بعد ثلاثة أسابيع تقريبا، حيث يسعى الاتحاد لإقامة دورة أخرى لبقية الأندية التي لن تشارك بهذه البطولة، وأشار دوجي إلى أنه سيتم في نهاية البطولة توزيع جوائز مالية على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وسيكون هناك مسابقات للاعبين مثل التسديدات الثلاثية والدنك وسينال الفائزين أيضا جوائز مالية.

الجدير بالذكر أن الأندية المشاركة بدأت بتحضيراتها للبطولة منذ فترة لا بأس بها، كما ضمت بعضها لاعبين على مستوى عالي وستكون البطولة فرصة لهؤلاء اللاعبين لإثبات وجودهم مع أنديتهم الجديدة.

يشار إلى أن مباريات النسخة الأولى انطلقت أمس حيث خسر الوحدة أمام الكرامة بفارق نقطة واحدة(64-65)، فيما تستكمل مباريات المرحلة الأولى اليوم السبت حيث يلتقي الجيش مع الجلاء في السادسة، ويلعب الاتحاد وحطين في الثامنة، ويوم غد تقام ثلاثة لقاءات: الجيش مع الاتحاد الساعة الرابعة عصرا ، يليه مباشرة لقاء الكرامة مع الجلاء في السادسة مساء، والوحدة مع حطين في الثامنة مساء.

عماد درويش