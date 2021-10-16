فرج الحسين يحصل على الجائزة الأولى في مسابقة شعرية كويتية

القامشلي-علا محفوض

حصل الشاعر فرج الحسين من بلدة القحطانية في محافظة الحسكة على الجائزة الاولى في مسابقه شعرية أقامتها جمعية خيرية تابعة لوزارة الشؤون والعمل الكويتية، ويعرف عن الشاعر فرج الحسين أنه يكتب الشعر الفصيح والقصيدة العمودية ذات الشطرين منذ عشرين عاماً وله ديوانان شعريان بعنوان “أنا وكفها” و”مآرب آخرى”، شارك في العديد من الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية داخل القطر منها مهرجان القامشلي الخامس، مهرجان صفصاف الخابور في الحسكة ومهرجان رابطة الخريجين الجامعيين في مدينة حمص، وحصل على العديد من الجوائز الأدبية منها جائزة اتحاد كتاب العرب لدورتين وجائزة مديرية الثقافة للإبداع الأدبي وجائزة وزارة الأوقاف في دمشق وجائزة نقابة المعلمين المركزية، وفي تصريح لـ”البعث” تحدث الشاعر الحسين عن تجربته في هذه المسابقة قائلاً: تم الإعلان عن مسابقة “قافية إنسان” للشعر العربي الفصيح في مدينة الكويت منذ أربعة أشهر من قبل وزارة الشؤون والعمل الكويتية في جميع وسائل الإعلام في الوطن العربي، وقد راسلت موقع الجمعية واطلعت على معايير اختيار القصيدة اذ كانت قصيدة واحدة بأسلوب أدبي من شطرين تتحدث عن حقوق الإنسان في الحياة ومن البحور البسيط او الكامل كتبت قصيدتي وتواصلت معهم وتم اعلامي بفوز قصيدتي (جمعية الخير) من مجلس إدارة الجمعية ولجنة التحكيم برئاسة الدكتور عثمان خميس بالجائزة الاولى وتم اعتماد قصيدتي كقصيدة ملحنة للجمعية مع حفظ حقوق النشر.