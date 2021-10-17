عاد الطاقم الروسي الذي يضم في عداده ممثلة ومخرجاً أمضيا 12 يوماً في محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم في الفضاء الأحد إلى الأرض. وهبطت المركبة “سويوز ام اس-18” وعلى متنها الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم تشيبينكو إضافة إلى رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي في سهوب كازاخستان في الوقت المحدد على ما أظهرت لقطات بثتها مباشرة وكالة الفضاء الروسية. وبيّنت اللقطات تشيبينكو يخرج من الكبسولة وقد بدا منهكاً لكنه كان يبتسم ووجه تحية بيده إلى الكاميرات والأشخاص الموجودين قبل نقله إلى فريق طبي لمعاينة وضعه، بعدها سُحبت يوليا بيريسيلد وهي الممثلة التي تؤدي الدور الرئيسي في الفيلم بعد اختيارها من بين حوالي 3 آلاف مرشحة من الكبسولة على وقع التصفيق قبل تسلمها باقة زهور وإخضاعها لمراقبة صحية.

أما رائد الفضاء أوليج نوفيتسكي الذي كان أول من أُخرج من المركبة فقد تلقى تحية من رئيس وكالة “روسكوسموس” دميتري روجوزين قال له فيها: “كل شيء على ما يرام”، وكتبت الوكالة عبر تويتر “مركبة الهبوط للمركبة الفضائية المأهولة سويوز ام اس-18 تقف عمودياً وهي في وضع آمن. أفراد الطاقم بخير”، وقبيل العودة إلى الأرض نشر روجوزين صوراً لأعضاء فريق الإغاثة التابع للوكالة في طريقهم إلى موقع الهبوط على متن عشر مروحيات.

وفي إطار هذه المهمة التي تسعى من خلالها روسيا إلى التقدم على مشروع سينمائي أمريكي منافس من بطولة توم كروز انطلقت الممثلة يوليا بريسيلد (37 عاماً) والمخرج كليم تشيبينكو (38 عاماً) في الخامس من تشرين الأول من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان إلى جانب رائد الفضاء المخضرم أنتون تشابليروف، ويتمحور الفيلم الذي يحمل عنواناً مؤقتاً هو “التحدي” حول طبيبة جراحة تتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة لإنقاذ حياة رائد فضاء. وكانت “روسكوسموس” كشفت عن طموحها العام الماضي إثر الإعلان عن مشروع لتصوير فيلم في محطة الفضاء الدولية من بطولة توم كروز بالشراكة بين وكالة ناسا وشركة “سبيس إكس” المملوكة لإيلون ماسك.