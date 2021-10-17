الجزيرة يتفوق على جاره عامودا في دوري الأولى

الحسكة- عبد العظيم العبد الله

كسب فريق الجزيرة نقاط مباراته أمام عامودا في بداية افتتاح مباريات مجموعة الحسكة لأندية الدرجة الأولى بكرة القدم.

واستطاع الفريق الجزراوي أن يحرز هدفين في الشوط الثاني، كما تفوق على مضيفه في الأداء أيضاً، خاصة وأنه يستعد للدوري منذ شهرين وأكثر، حيث يضع التأهل للدوري الممتاز هدفاً له، لذلك عزّز صفوفه بضمّ نخبة من لاعبي الخبرة لتحقيق هذا الهدف.

وقد أشادت جماهير نادي الجزيرة التي تابعت اللقاء وشجعت فريقها من ملعب تشرين بالحسكة الذي احتضن اللقاء بأداء ونتيجة فريقها، معبرين عن ثقتهم بأن يصل الفريق إلى الدوري الممتاز هذا الموسم، مؤكدين على دعمهم ومساندتهم للفريق حتى تحقيق الحلم والهدف المنشود.

جدير بالذكر أن نادي الجهاد يلعب إلى جانب ناديي الجزيرة وعامودا في مجموعة الحسكة لأندية الدرجة الأولى.