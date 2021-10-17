سورية تبحث مع منظمة أممية تسريع الاستجابة لمتطلبات المهجرين العائدين لمناطقهم

ناقش وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إمكانيات التعاون لتوسيع نطاق المشاريع التي تسهم بتأمين البيئة المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم وزيادة الدعم لهم وتفعيل التنسيق المشترك مع اللجنة العليا للإغاثة.

مخلوف أكد خلال اللقاء أن الوزارة تتطلع الى مزيد من المشاريع التي تخدم العائدين إلى مناطقهم وتحقق لهم الاستقرار بالتعاون مع المنظمات الدولية التي دعاها لتكون داعمة لما تقدمه الدولة السورية وما قدمته للمهجرين لتخفيف معاناتهم الناجمة عن الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر وسرقة الموارد السورية من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي.

وفي تصريح صحفي أشار غراندي إلى الاتفاق خلال اللقاء على تسريع الاستجابة التي تقدمها المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ما يعود بالفائدة على المهجرين العائدين وعلى المجتمع ككل وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم .