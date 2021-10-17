مسؤول يمني: الأمريكيون أعداء السلام في اليمن والعالم

قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن مطالبة واشنطن بفتح ممرات آمنة للارهابيين في مأرب إدانة لها وتدل على دعمها وارتباطها الوثيق بتنظيمي القاعدة و(داعش) الإرهابيين اللذين تم دحرهما من العبدية في محافظة مأرب.

وأضاف عبد السلام في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر اليوم إنه “مع الاقتراب من آخر الأوكار في مأرب يتعالى صراخ الأمريكيين زاعمين حرصهم على السلام وهم أعداء السلام في اليمن وكل العالم”.

وفي وقت سابق أكد عبد السلام أن عمليات الجيش اليمني في مديرية العبدية جنوب مأرب تستهدف عناصر تكفيرية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و(داعش) الإرهابيين وقوى العدوان على اليمن.

وكانت الخارجية الأمريكية دعت حركة أنصار الله اليمنية إلى وقف عملياتها في مأرب.