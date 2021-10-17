ناشئات الخابور يحتفظن بلقب دورة القسم الكروية الثانية
المباراة النهائية التي جرت على ملعب البوتشي بمدينة الفيحاء في دمشق شهدت إثارة وندية ولم تستطع ناشئات الخابور الفوز إلا بعد جهد كبير.
وفي نهاية البطولة تمّ تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات، وتمّ تقديم كأس المركز الأول للخابور، كما تم توزيع الجوائز الفردية في البطولة، حيث نالت لاعبة الخابور بيلين الأحمد لقب أفضل حارسة مرمى، في حين ذهب لقب أفضل لاعبة للاعبة فيروزة مي الجاني، ونالت لقب هدافة البطولة لاعبة الخابور آية محمد.
مديرة قسم الكرة الأنثوية في اتحاد كرة القدم مها القطريب بيّنت لـ”البعث” أن البطولة كانت جيدة بكل المقاييس من حيث التنظيم والمستوى الذي قدمته الفرق، والملفت في البطولة تمثل بزيادة عدد الأندية المشاركة نسبة لبطولة العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة العمل على الجوانب الفنية بشكل أفضل من السابق. وأشارت قطريب إلى أنه تمّ اكتشاف عدد من المواهب الجديدة والواعدة، ما يدلّ على أن اللعبة واللاعبات ينتظرهما مستقبل جيد، وسيتمّ العمل على تأهيلهن بشكل علمي وفني من أجل ضمّهن للمنتخب الوطني للناشئات الذي سيكون الرافد الأساسي للمنتخب الأول.
الجدير بالذكر أن نادي الخابور تمكّن في الدور الأول من اعتلاء صدارة مجموعة دمشق برصيد تسع نقاط بعد فوزه على كلّ من الجيش وجرمانا والمجد، أما فيروزة فتأهل كبطل للمجموعة الوسطى التي أقيمت مبارياتها في حمص برصيد تسع نقاط بفوزه على كلّ من تشرين ومحافظة حمص وسلمية.
عماد درويش