ناشئات الخابور يحتفظن بلقب دورة القسم الكروية الثانية

مديرة قسم الكرة الأنثوية في اتحاد كرة القدم مها القطريب بيّنت لـ”البعث” أن البطولة كانت جيدة بكل المقاييس من حيث التنظيم والمستوى الذي قدمته الفرق، والملفت في البطولة تمثل بزيادة عدد الأندية المشاركة نسبة لبطولة العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة العمل على الجوانب الفنية بشكل أفضل من السابق. وأشارت قطريب إلى أنه تمّ اكتشاف عدد من المواهب الجديدة والواعدة، ما يدلّ على أن اللعبة واللاعبات ينتظرهما مستقبل جيد، وسيتمّ العمل على تأهيلهن بشكل علمي وفني من أجل ضمّهن للمنتخب الوطني للناشئات الذي سيكون الرافد الأساسي للمنتخب الأول.

الجدير بالذكر أن نادي الخابور تمكّن في الدور الأول من اعتلاء صدارة مجموعة دمشق برصيد تسع نقاط بعد فوزه على كلّ من الجيش وجرمانا والمجد، أما فيروزة فتأهل كبطل للمجموعة الوسطى التي أقيمت مبارياتها في حمص برصيد تسع نقاط بفوزه على كلّ من تشرين ومحافظة حمص وسلمية.

عماد درويش