الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع مجموعة 4+1 الأسبوع المقبل في بروكسل

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاجتماع المقرر في بروكسل الأسبوع المقبل يشكل استمراراً للمحادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وليس استئنافاً أو بداية للمفاوضات بين طهران ومجموعة (4 زائد1) حول الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن زيارة الدكتور علي باقري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية لبروكسل ستكون فقط في سياق استمرار المحادثات مع منسق الاتحاد الأوروبي انريكي مورا مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في إطار الاتفاق في طهران وليس بداية لمفاوضات الاتفاق النووي نافياً ما تردد من انطباعات حول كلام منقول من تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال الجلسة البرلمانية المغلقة أمس بشأن انطلاق المفاوضات بين إيران ومجموعة 4 زائد 1 خلال هذا الأسبوع.

وأكد خطيب زاده أنه لا مفاوضات مع مجموعة 4 زائد 1 الأسبوع المقبل في بروكسل وأن ما سيحصل هو زيارة باقري لبروكسل وليس بداية لمفاوضات الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد في تصريحاته التي نقلها عنه أمس عضو مجلس الشورى الإيراني عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى علي رضا ميرسليمي أن إيران تتابع سياسة خطوة مقابل خطوة في المفاوضات النووية وستبقى ملتزمة بمشروع قانون الخطة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الإيراني إلا أن بعض المواقع الإخبارية نقلت عنه استئنافاً للمفاوضات في الأسبوع المقبل.