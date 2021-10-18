الوزير سالم: دراسة لزيادة مخصصات حلب من الدقيق وإعادة النظر بعطلة الأفران

حلب – معن الغادري:

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أنه ستتم دراسة زيادة مخصصات محافظة حلب من مادة الطحين لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز بما يتناسب مع عدد السكان والبطاقات الالكترونية .

وأشار خلال اجتماعه اليوم بالأسرة التموينية بحلب الرفيق أمين فرع الحزب أحمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب إلى إمكانية إعادة النظر في عطلة المخابز العامة يوم الجمعة والعمل مع وزارة النفط لتخصيص حلب بمحطات وقود ” أوكتان ” إضافية وإعادة النظر بقرار تحديد أسعار نقل البضائع وفق الطن الكيلومتري والعمل على إعادة تأهيل الصوامع والمطاحن المدمرة نتيجة الإرهاب .

وتم خلال الاجتماع بحث واقع عمل المخابز والمطاحن ودور صالات السورية للتجارة بتوفير المواد الغذائية المدعومة والاساسية وتوفر مادة الاسمنت بمراكز عمران ودرو الرقابة التموينية في تنظيم عمل الفعاليات الاقتصادية والتجارية وضبطها.

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن جميع صالات السورية للتجارة قد تغيرت في منهج واليات عملها ولا وجود للعقود الآجله بعد اليوم وأصبحت مفتوحة أمام جميع تجار ومستوردي ومنتجي المواد الغذائية والصناعية لعرض منتجاتهم بالامانة وبما يحقق تنافسية وأسعار مناسبة للمواطن.

وأوعز السيد الوزير سالم خلال الاجتماع أعضاء الأسرة التموينية بعدم التساهل و اتخاذ أشد العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة واهمها المحتكرين والاتجار بالدقيق والخبز و كل من يتعامل بالاتجار بالمواد المهربة او مجهولة المصدر او المغشوشة او منتهية الصلاحية او المزورة و الاستمرار بتوفر تشكيلة واسعة من المواد في صالات السورية للتجارة وتأمين المواد المدعومة وتوزيع السكر الحر على البطاقة بالسعر المحدد والتأكيد على تحسين نوعية وجودة الخبز وتحديث وتطوير خطوط الانتاج و التأكيد على مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب تكثيف الرقابة وضرورة ضبط الأسواق و حماية المنتج المحلي .