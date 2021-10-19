رائد خليل أولاً في صالون الكارتون والفنون البصرية برومانيا

حصل رسام الكاريكاتور رائد خليل على جائزة مهرجان صالون الكارتون والفنون البصرية في دورته التاسعة برومانيا بمشاركة 560 رساماً من 77 دولة.

وترأس الإسباني أنطونيو كالديرون دي جيسوس من الرابطة الدولية لنقاد الفن لجنة التحكيم.

تصور اللوحة الفائزة العين المعلبة التي تحمل إيحاء شديد الدلالة حول مدى صلاحية ما نراه وتحديداً تجاه القضايا المصيرية والإنسانية.

ووزعت الجوائز الأخرى للسلوفاكي فلاديمير بارفيرتشاك وشهرام شيرزاده من إيران إضافة إلى الفنانين الرومانيين سيرجيو غرابا وليفيو ستانيلا.

جدير بالذكر أن الفنان خليل شارك في تحكيم العديد من المهرجانات العالمية وهو مدير مسابقة سورية الدولية للكاريكاتور منذ انطلاقتها في عام 2005 ومدير موقع الكاريكاتور السوري الدولي.