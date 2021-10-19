فرقة “نوا أثر” تحًيي احتفالاً بأعياد التشرينين

حمص- سمر محفوض

بمناسبة أعياد تشرين, أقام مجلس مدينة حمص بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص حفلاً غنائياً موسيقياً على مسرح قصر الثقافة في حمص.

رئيس مجلس مدينة حمص المهندس “عبد الله البواب” أشار إلى المعاني الكبيرة التي تحملها أعياد تشرين التحرير والانتصار والقيم القومية والوطنية والتي ستبقى خالدة في نفوس أبناء الوطن.

وأكدت “لوريس سلوم” عضو المكتب التنفيذي في مجلس قطاع الثقافة والسياحة، على أهمية الاحتفال بذكرى التحرير للتأكيد على أن انتصار الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية يشكل نقطة تحول حقيقي وكبير في مفهوم الصراع العربي الإسرائيلي، وأن سورية جيشاً وشعباً ما تزال قوية وقادرة على الصمود في وجه الأزمات والانتصار عليها.

تخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي يوثق أحداث حرب تشرين التحريرية وبطولات الجيش العربي السوري، والانتصار على العدو الصهيوني وتحطيم مقولته عن جيش العدو الذي لايقهر بسواعد بواسل جيشنا.

وقدمت فرقة “نوا أثر” بقيادة عازف الأورغ “فايز الشامي”، مجموعة من الأغاني الطربية والألحان الشرقية بتناغم هرموني جميل عبر أكثر من مقام غنائي. وفقرات وأغنيات وطنية كأغنية “خطة قدمكم”، لتنقلنا للطربي أم كلثوم “ياحبيبي”، وأغنية “ياقلبي لاتتعب قلبك” للسيدة فيروز، ومجموعة أغانيات لصباح، وميادة الحناوي، لتختتم حفلها بأغنية وطنية بعنوان “زرعنا تلالك يابلادي” للراحل الكبير وديع الصافي.

وبين فايز الشامي قائد الفرقة (نوا أثر) في تصريح لـ”البعث” أن الفرقة تضم مجموعة من الموسيقيين والمغنين الشباب مابين بين 20 و24 عاماً يجمعهم الطرب التراثي والذائقة الفنية العالية, موضحا أن الفرقة تأسست عام 2017 وتضم 24 عازفاً ومغنياً من الشباب والشابات, وأن اسم الفرقة “نوا أثر “جاء من أحد مقامات الموسيقى الشرقية وهي تعمل على إحياء المقام مع بقية المقامات الموسيقية وتقديمها بأسلوب يجذب الشباب نحو الأصالة.