ارتفاع طفيف لمؤشرات خطورة انتشار الحرائق في غابات شمال غرب سورية

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق في مواقع الغابات شمال غرب سورية تشير إلى ارتفاع طفيف وتدريجي اعتبارا من اليوم وحتى يوم غد الخميس.

وبينت رئيسة المنصة الدكتورة روزة قرموقة أن المنصة نشرت على موقعها تحديثا لخريطة خطورة الحريق في المناطق المذكورة أعلاه من اليوم وحتى يوم غد الخميس حيث يؤثر مستوى الخطورة المتوسط بعد انحساره خلال الأيام السابقة ومن ثم تعود مؤشرات الخطورة المرتفعة لمشاركة مستوى الخطورة المتوسط في التأثير على بعض المواقع في غابات شمال اللاذقية وجنوب غرب حماة خلال يوم غد الخميس.

ودعت للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113 للحد من انتشاره بالسرعة الممكنة.

نور يوسف