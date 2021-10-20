استشهاد شابين برصاص قسد في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من عشرات الآليات المتنوعة من قواعدها في منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية أن رتلاً مؤلفاً من 150 آلية منها 50 براداً و100 مدرعة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرج من قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير العسكري واتجه عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

يذكر أن عشرات الآليات العسكرية والصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي خرجت من قواعدها في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته خلال الأسابيع الأخيرة.

في الأثناء، قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجومين منفصلين نفذتهما الفصائل الشعبية استهدفا سيارات عسكرية وصهريجاً لنقل النفط المسروق في ناحية اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

وذكرت مصادر محلية قولها إن “الفصائل الشعبية استهدفت سيارة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) عند صوامع تل علو بالقرب من قرية أم كهيف في ناحية اليعربية ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين”.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية أن هجوماً استهدف صهريجاً لنقل النفط المسروق وسيارة عسكرية لميليشيا (قسد) نفذته الفصائل الشعبية بقذيفة (ار بي جي) أثناء خروجهما من مطار خراب الجير على بعد 7 كم شمال بلدة اليعربية ما أدى إلى مقتل عدد من مسلحي الميليشيا وانفجار الصهريج.

وقتل عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) وأصيب آخرون في الثالث عشر من الشهر الجاري في هجوم استهدف مقراً لهم نفذته فصائل شعبية في منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

في سياق ذاته، داهمت مجموعة من ميليشيا (قسد) مدعومة بحوامات الاحتلال الأمريكي عدة منازل في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي وسط إطلاق رصاص كثيف ما أدى إلى استشهاد شابين من القرية.

وذكرت مصادر أهلية أن مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) طوقت قرية الجرذي بالريف الشرقي لدير الزور واقتحمتها وسط إطلاق نار كثيف وساندتها في عملية الرصد والإنزال والمراقبة الجوية حوامات تابعة للاحتلال الأمريكي ما أدى إلى استشهاد شابين من أبناء القرية”.

وداهمت مجموعات من الميليشيا أمس مدعومة بحوامات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي منزلاً في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي الشرقي ودمرته بعد خطف صاحبه.