الرئيس الأسد يبحث هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

أجرى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودار الحديث خلال الاتصال حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ومجالات التعاون الثنائي بين سورية والإمارات والجهود المشتركة لتوسيعها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. كما جرى النقاش حول آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أصدرت قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بكل مجالاته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.

ويهدف القرار إلى تطوير التعاون في المجال الاستثماري وإعادة إعمار سورية بالاستفادة بشكل خاص من المزايا والمحفزات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بما يفتح المجال واسعاً أمام فرص ومجالات عديدة للتعاون المشترك ويخلق آليات مرنة للحد من القيود والعوائق التي تحول دون تطوير التعاون الثنائي.

وتضمن القرار تسمية غزوان المصري رئيساً للمجلس وأنس معتوق نائباً للرئيس ومن المقرر أن يقوم الجانب الإماراتي بتشكيل المجلس النظير وفق توضيحات الوزارة.

يشار إلى أن القرار جاء خطوة تنفيذية لما اتفق عليه أثناء اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق على هامش افتتاح الجناح السوري في معرض إكسبو دبي 2020.