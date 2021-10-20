انفجارات تدوي في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية

علن مسؤولون أمريكيون أن قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية استهدفت مساء اليوم بعدة صواريخ من طائرات مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القاعدة الأمريكية في منطقة التنف “استهدفت بعدة صواريخ اليوم وأن انفجارات دوت في القاعدة”.

وأضاف أحد المسؤولين الأمريكيين للوكالة إنه يعتقد أن الهجوم “كان بطائرة من دون طيار”.

إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية ومحلية متطابقة بدوي سلسلة انفجارات في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي على الحدود السورية العراقية.

وبينت المصادر أن عدة طائرات مسيرة استهدفت بعدة صواريخ مساء اليوم القاعدة التي توجد فيها قوات الاحتلال الأمريكي وأن القصف استهدف عدة مقرات فيها ما أدى إلى اشتعال النيران فيما لم يتم التأكد من وقوع قتلى أو اصابات في صفوف قوات الاحتلال داخل القاعدة.

وأنشأت قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية في منطقة التنف منذ العام 2014 بذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي فيما أكدت الوقائع لاحقاً أن قوات الاحتلال الأمريكي اتخذت من قاعدتها تلك منطلقاً لدعم التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة أصلاً وتلك التي قامت بجلبها وتجميعها من مناطق مختلفة إلى منطقة التنف ومن بينها مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” لإعادة تدويرها واستخدامها في الاعتداء على مواقع الجيش العربي السوري والتجمعات السكانية والمرافق الحيوية في منطقة البادية السورية