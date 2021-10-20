خمسة ملايين إصابة حول العالم والعلماء يحذرون من عدوى متحور كورونا الجديد

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و926 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 242233214 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4926696 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 219520640 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 747676 حالة وفاة من أصل 45947579 إصابة تليها الهند مع تسجيل 452684 وفاة من أصل 34108323 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 603855 حالة وفاة من 21664879 إصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ونقلت أسوشيتد برس عن المنظمة قولها في تقييم أسبوعي لجائحة كورونا: إن إصابات الفيروس في أوروبا ارتفعت الأسبوع الماضي بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بمناطق أخرى حول العالم بعد تسجيل 1.3 مليون إصابة جديدة.

وأشارت المنظمة إلى أن إفريقيا ودول غرب المحيط الهادئ سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الإصابات بنسبة بلغت 18 و16 بالمئة على التوالي.

في حين حذر علماء بريطانيون من أن متحور دلتا الجديد من فيروس كورونا قد يكون أكثر عدوى من سلفه.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن جيفرى باريت من معهد ويلكوم سانغر في جامعة كامبريدج وفرانسوا بالو مدير معهد جامعة كوليدج لندن لعلوم الوراثة قولهما إن الأمر يتعلق بالمتغير ايه واي 2ر4 الذي تعرف عليه مؤخرا علماء يتابعون التطور الجيني للمتحور دلتا والذي ينتشر بسرعة كبيرة.

ووفقا للخبيرين فإن هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10 إلى 15 بالمئة من متحور دلتا الأصلي الذي سيطر بالفعل على حالات كورونا حول العالم.

وفيما يتعلق بالإصابات حول العالم فقد سجلت روسيا اليوم رقما قياسيا جديدا بعدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الوباء في تقريرها اليومي إنه تم تسجيل 1028 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل بذلك مجموع الوفيات منذ انتشار الوباء في روسيا إلى 226353 حالة.

وأشارت الغرفة إلى تسجيل 34073 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية من بينها 5847 اصابة في العاصمة موسكو فيما شفي من الإصابة 25231 شخصاً موضحة ان اجمالي الإصابات بالوباء بلغ حتى اليوم 8094825 إصابة فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 7065712 شخصاً.

وتجاوزت إصابات كورونا اليومية في بولندا عتبة الـ 5 آلاف وفقا لبيانات رسمية نشرت اليوم ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصحة البولندية قولها إن عدد الإصابات اليومية التي سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغ 5559 ليصل العدد الكلي إلى مليونين و 950616كما ارتفع عدد الوفيات بواقع يومي بلغ 75 ليبلغ الإجمالي 76254 وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية 1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ونقلت يونهاب عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 346088 بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 2698 بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن بر الصين الرئيسي سجل 30 إصابة جديدة بينها 13 حالة وافدة من الخارج ليبلغ إجمالي الإصابات 96601 إصابة فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 1889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة ناجمة عنه خلال الساعات 24 الماضية مشيرة في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في إسبانيا وصل إلى 4990767 بينما بلغ إجمالي الوفيات 87051 حالة.

وسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 43 حالة وفاة و 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات في البلاد وصل لغاية الآن إلى 320207 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 18058 حالة مشيرا إلى خروج 711 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 270193 شخصاً حتى اليوم.