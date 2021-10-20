محافظ حماة يتوعّد المقصّرين من رؤساء البلديات

حماة- حسان المحمد

توعّد محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بمحاسبة المقصّرين والمرتكبين من رؤساء الوحدات الإدارية، خاصة ما يتعلق بمخالفة المرسوم 40 الخاص بالبناء وقمع المخالفات منذ بدايتها، محمّلاً رؤساء البلديات مسؤولية النهوض بالخدمات، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم .

ودعا المحافظ خلال لقائه رؤساء الوحدات الإدارية إلى تفعيل دور عمل لجان الأحياء والتشاركية مع المجتمع الأهلي في وضع الخطط والأولويات لتقديم الخدمات، وإنجاز مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى المتابعة المستمرة بتسليك المصارف المطرية وجهوزيتها، ومتابعة المناطق الصناعية، والعمل على إنجازها، وضرورة تهذيب وتجميل مداخل الوحدات الإدارية، والتركيز على النظافة، وترحيل القمامة بشكل دوري، وتنفيذ المشاريع الخدمية حسب الأولويات .

وأكد المحافظ على أهمية إيلاء أسر ذوي الشهداء والجرحى الاهتمام، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم حسب الإمكانات المتاحة، وذلك تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.

ولفت المحافظ إلى عملية تقييم دورية لعمل وأداء رؤساء الوحدات الإدارية في ضوء نسبة إنجاز الخدمات، ومعالجة طلبات المواطنين، وتحصيل واردات الوحدات الإدارية والمبادرات المقدمة.

وتركزت مطالب رؤساء الوحدات الإدارية حول التأخر ببعض المشاريع الخدمية، ومنها الصرف الصحي نتيجة قلة السيولة، وعدم رسو المناقصات عليها، بالإضافة للتأخر في وصول مادة مازوت التدفئة، وضرورة حل موضوع الإفراز واستملاك الأراضي لصالح البلديات، ليصار إلى عملية الإفراز أصولاً.