مذكرة تفاهم بين نقابة الصيادلة وجامعة المنارة

دمشق – بسام عمار

وقعت نقابة الصيادلة وجامعة المنارة مذكرة تفاهم، وقعتها الدكتورة وفاء كيشي رئيسة النقابة، والدكتور صفوان العساف رئيس الجامعة .

وذكرت الدكتورة كيشي أن الاتفاقية، تتضمن القيام بالعمل المشترك للتدريب العملي المهني للصيادلة والطلاب، باختصاصات الصيدلة وفقا للأنظمة والقوانين المرعية في وزارتي التعليم العالي والصحة، وتجهيز الدليل الوطني للتدريب المهني والملازمة الصيدلانية، والقيام بتنظيم المؤتمرات العلمية البحثية وورشات العمل التدريبية المشتركة، التي تعنى بقطاع الصيدلة والدواء، بما يساهم بربط الجامعة بالمجتمع وسوق العمل، ومدة الاتفاقية خمسة أعوام قابلة للتجديد.

وأضافت : أن المذكرة تأتي ضمن خطة النقابة، لتعزيز دورها المجتمعي وعلاقتها بالجامعات ومراكز البحث العلمي، للاستفادة من نتاجها العلمي ووضعه في خدمة الزملاء أعضاء النقابة والطلبة، وتطوير الصناعة الدوائية، منوهة إلى أن النقابة تولي اهتماما كبيرا لعملية التأهيل والتدريب المستمر لأعضائها، لتطوير مهاراتهم العلمية الصيدلانية، إلى جانب إقامة المزيد من المؤتمرات العلمية البحثية لتزويدهم بكل ما هو جديد في مجال اختصاصهم، لأنه من غير المعقول أن يبقى الزميل مكتفيا بالشهادة التي يحملها، فتطوير مهاراته العلمية والعملية أمر مهم، منوهة الى أن توصيات المؤتمرات التي أقيمت في مجال البحث العلمي والصيدلاني، عملت النقابة على ترجمتها خطط عمل والاستفادة منها.