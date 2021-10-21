بمناسبة يوم الأمم المتحدة.. ندوة سياسية بثقافي أبو رمانة

نظمت الرابطة السورية للأمم المتحدة اليوم ندوة سياسية بمناسبة (يوم الأمم المتحدة) الذي يصادف الـ 24 من تشرين الأول من كل عام وذلك في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة بدمشق.

وركز المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور جورج جبور على ضرورة بناء نوع جديد من العلاقات الدولية على أسس الإنصاف والعدالة والمساواة والاحترام المتبادل بما يسهم في صيانة أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وتضمنت الندوة محاضرة لنائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري بعنوان (تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.. دور الأمين العام الإداري والسياسي) أكد خلالها أن (الأمين العام للأمم المتحدة موظف دولي مهم جداً لديه صلاحيات واسعة لكن هناك الكثير من الأمور التي تقيد حركته) مستعرضاً بعض الأحداث التاريخية والصعوبات والضغوط التي واجهها عدد من الأمناء العامين الـ 9 الذين تولوا هذا المنصب منذ تأسيس الأمم المتحدة في العام 1945.

وركز الدكتور الجعفري على عدد المقررين والبعثات السياسية الخاصة والوكلاء التابعين للأمم المتحدة وعلى المهام الإدارية والسياسية والفنية التي يقوم بها الأمين العام مثل مسؤوليته عن ميزانية المنظمة وتقسيمها على الدول الأعضاء وفق أسهم وحصص ورسوم المساهمة في الميزانية لافتاً إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية تغطي 20 بالمئة من نفقات المنظمة بغرض السيطرة عليها والتحكم بها.

وفيما يتعلق بالمهام السياسية للأمين العام بين الجعفري أنها تتعلق بالقيام بالمساعي الحميدة لحل النزاعات سلمياً وتقديم النصح للدول وتمثيل المنظمة في الاجتماعات الدولية كقمة عدم الانحياز أو المؤتمر الإسلامي أو مجموعة الـ 20 موضحاً أن المهمة الأبرز له حسب المادة 99 من الميثاق هي صلاحية تنبيه الدول من إمكانية حدوث ما قد يهدد الأمن والسلم الدوليين أو الإقليميين حيث يقدم الأمين العام تقريراً يعرض الحالة العامة لأنحاء العالم فيما يتعلق بالأمن والسلم وحقوق الإنسان والتنمية والمناخ.

واستعرض الدكتور الجعفري عدداً من مواد ميثاق الأمم المتحدة مشيراً إلى أن سورية شاركت في وضع الميثاق بحضور وفد سوري برئاسة السفير فارس الخوري وبحضور السفير فريد زين الدين اللذين قاما بوضع المادة 78 من الميثاق والتي تنص على أنه (لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة الأمم المتحدة إذ أن العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احترام مبدأ المساواة في السيادة).

وأشار الدكتور الجعفري إلى ضرورة فتح أرشيف الأمم المتحدة والإضاءة على دور الممثلين السوريين التاريخيين الذين شاركوا في وضع تلك المادة التي ساهمت في حصول الكثير من الدول على استقلالها ورفعت عدد دول الأمم المتحدة من 51 إلى 193 دولة.

يذكر أن يوم الأمم المتحدة يتزامن هذا العام مع مطالب عدة جهات بعقد ندوة قانونية في قصر الأمم بجنيف لتقييم 100 عام من صك الانتداب على فلسطين ومنتجاته في تموز 2022.