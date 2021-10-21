مادورو يرحب بمبادرة كولومبية لتحسين العلاقات مع بلاده

رحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمبادرة تقدم بها مجلس الشيوخ في كولومبيا حول تشكيل لجنة برلمانية ثنائية لتحسين العلاقات.

وقال مادورو وفقاً لفرانس برس: “يجب أن نحل مشاكلنا ونقوم بتنظيم وتطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والإنتاجية والاقتصادية” داعياً رجال الأعمال الكولومبيين إلى استئناف استثماراتهم في فنزويلا.

لكن مادورو أشار في الوقت نفسه إلى عدم تقديم الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه مساعدة قنصلية للفنزويليين الذين يعيشون في كولومبيا.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين يتقاسمان حدوداً برية طولها 2200 كيلومتر في 2019 بعد اعتراف بوغوتا بالمعارض اليميني المدعوم من الولايات المتحدة خوان غوايدو “رئيساً انتقالياً” لفنزويلا.