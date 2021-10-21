مساعِ لنقل مكاتب السيارات في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

تتسارع في مدينة اللاذقية إجراءات نقل مكاتب السيارات إلى الموقع المخصّص لها في المنطقة الصناعية الجديدة، بهدف تخليص المدينة مما تتسبّب به هذه المكاتب من إشغالات وإزعاجات، فبعد الانتهاء من إجراء القرعة على المكاتب المخصّصة للمرخصين أصولاً وتقديم الاعتراضات والبتّ فيها، صدر يوم أمس الإعلان المتضمن تسديد ٦٠% من قيمة المكتب المخصّص البالغ ٩٠ مليون ليرة، وذلك بناء على قراري المكتب التنفيذي.

وإذا كان نقل المكاتب المرخصة لتجارة السيارات قد قطع أشواطاً كبيرة بعد سنوات من الانتظار، وقرب موعد تسليم هذه المكاتب إلى أصحابها بعد إتمام الإجراءات التي يجري استكمالها حالياً، فإن مصادر في مجلس مدينة اللاذقية تفيد بأن المكاتب الباقية التي تزيد عن هذا العدد سيتمّ توزيعها على الراغبين بالحصول على محال من خلال المزاد العلني، وسيتمّ الإعلان عنها لاحقاً.

ومع إنجاز عملية النقل المرتقب لمكاتب السيارات فإن مدينة اللاذقية باتت أقرب للتخلّص من مشكلة ضوضاء وإشغالات مكاتب تجارة السيارات التي تنتشر بشكل عشوائي في مختلف أرجاء المدينة، بالتزامن مع نقلها إلى الموقع البديل في المنطقة الصناعية الجديدة.