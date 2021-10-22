إطلاق نار “سينمائي” يتحول إلى حقيقة

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل امرأة وإصابة شخص آخر بجروح في إطلاق نار عن طريق الخطأ، أثناء تصوير فيلم من بطولة أليك بالدوين في مدينة سانتا في عاصمة ولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة، وقالت شرطة المدينة في بيان إن “شخصين أصيبا بالرصاص أثناء تصوير مشهد في موقع تصوير فيلم (راست)”، مشيرة إلى أنّ “إحدى الضحيّتين وهي امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، توفيت متأثرة بجروحها”.

وأوضح البيان أنّ المأساة نجمت عن سلاح ناري يفترض به أن يكون خدعة، مشيراً إلى أنّ “المحقّقين يحاولون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف”، وأشار البيان أنّ المرأة أحليت على متن طوافة إلى مستشفى قريب، لكنّها ما لبثت أن فارقت الحياة، أما الرجل الجريح وعمره أيضاً 42 عاماً فيرقد في قسم العناية المركّزة في المستشفى.

“راست” فيلم من نوع الويسترن (أفلام الغرب الأميركي القديم)، من تأليف وإخراج جويل سوزا، وبطولة أليك بالدوين الذي يشارك أيضاً في إنتاج العمل، ويؤدّي فيه دور خارج عن القانون يدعى هارلاند راست، يأتي لنجدة حفيده البالغ من العمر 13 عاماً والذي حُكم عليه بالإعدام شنقاً بتهمة القتل.

وفي السنوات الأخيرة طارت شهرة بالدوين (63 عاماً) في الولايات المتحدة بفضل تقليده المتقن لشخصية الرئيس السابق دونالد ترامب في برنامج “ساترداي نايت لايف” الساخر الشهير.