الاحتلال يمنع وصول الفلسطينيين إلى الأقصى

منع الاحتلال الإسرائيلي اليوم وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال كثفت وجودها على مداخل مدينة القدس المحتلة وفي محيط الأقصى ومنعت عددا كبيرا من الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من الوصول إلى المسجد.

وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين في الأقصى من خلال توفير الحماية للمستوطنين لاقتحامه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

في سياق متصل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا استيطانيا جديدا لإقامة 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن المخطط يهدف لتوسيع 30 مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة تلك المقامة على أراضي سلفيت وقلقيلية وبيت لحم ونابلس.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.