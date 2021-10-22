الكلاسيكو الثلاثي أبرز محطات الدوريات الأوروبية

يتميّز هذا الأسبوع من الدوريات الثلاثة الكبرى بمصادفة قليلة الحدوث ينجذب لها ملايين العشاق حول العالم، حيث يشهد كل دوري الكلاسيكو الخاص به وكلّها في يوم واحد، وسيقصّ الدوري الإسباني شريط الكلاسيكوهات عصر الأحد بالمباراة الأكثر متابعة في أوروبا بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد لحساب الجولة العاشرة من الليغا، ويستضيف البارسا نظيره الملكي على ملعب الكامب نو، وسيكون هذا الكلاسيكو هو الأول بين برشلونة تحت قيادة الهولندي رونالد كومان أمام ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويدخل الريال اللقاء وهو في المركز الثاني برصيده 17 نقطة حصدها من 5 انتصارات وتعادلين والخسارة في مباراة واحدة، وسجل الميرنغي 22 هدفاً واستقبلوا 10 آخرين، بينما يحتلّ الفريق الكتالوني المركز السابع برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 آخرين والخسارة في واحدة أيضاً، وسجل البلوغرانا 14 هدفاً واستقبلوا 8 آخرين.

وقرّرت رابطة الدوري الإسباني لعب مباراة الكلاسيكو بكرة مميزة عكس باقي مباريات الدوري، وتكتسي الكرة الجديدة باللون الأصفر والأزرق، عكس كرة الدوري الإسباني المعتادة والتي تتميّز بألوانها البيضاء والبرتقالية، وذلك في مسعى من الرابطة للتسويق لهذه المباراة، حتى لا يفقد الكلاسيكو أهميته بعد رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، وقبله كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد.

أما ثاني الكلاسيكوهات فمن مهد كرة القدم إنكلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد لحساب الجولة التاسعة من البريمييرليغ، وتكمن متعة هذه النسخة بعدد النجوم الكبير الذي سيتواجد على أرضية ملعب الأولد ترافورد الشهير، حيث سنشهد مواجهة مميزة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، ويسعى محمد صلاح ورفاقه إلى استعادة صدارة الدوري بعدما انتزعها فريق تشيلسي والاستفاد من تعثر غريمه التقليدي مانشستر سيتي الذي يتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، فالريدز يتأخرون عن البلوز بفارق نقطة واحدة، فهم في رصيدهم 18 نقطة حصدوها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 مباريات بدون هزائم، أما منافس ليفربول المان يونايتد فهو يتواجد في المركز السادس من جدول ترتيب برصيد 15 نقطة.

وختام هذا اليوم الملحمي سيكون إيطالياً بين يوفنتوس والإنتر لحساب الجولة التاسعة من الكالتشيو، والمتابع للكرة الإيطالية يعلم مدى الندية التي تشهدها مواجهة الفريقين، وبغضّ النظر عن لغة الأرقام والمواجهات التاريخية، فمواجهة يوفنتوس وإنتر تعدّ المباراة الأقوى في إيطاليا، ويصنفها البعض على أنها أهم من مواجهة يوفنتوس ضد ميلان، كون الفريقين هما الأكثر تتويجاً محلياً وأوروبياً في إيطاليا، وتعرف منذ عام 1967 بـ”ديربي إيطاليا” الكبير، وعلى الرغم من الأداء المتواضع للسيدة العجوز منذ بداية الموسم إلّا أن مواجهة الأفاعي غالباً ما يكون لها نكهةٌ خاصّة.

ويحتلّ إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة حصدها من 8 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، وهو يطمح للمحافظة على لقب الكالتشيو في الموسم الحالي بالإضافة إلى المنافسة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا، في حين يحتلّ يوفنتوس المركز السابع على جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين وخسارتين، ويحاول يوفنتوس استعادة أمجاد البطولات والألقاب مع مدربه أليغري الذي كان الأقرب إلى لقب ذات الأذنين، اللقب الأهم للنادي في السنوات الأخيرة.

الجدول الكامل

الدوري الإنكليزي (الجولة التاسعة)

مباريات اليوم: أرسنال- أستون فيلا 10 مساءً.

مباريات الغد: تشيلسي– نورويتش 2.30 ظهراً، كريستال بالاس– نيوكاسل، إيفرتون– واتفورد، ليدز يونايتد– ولفرهامبتون، ساوثامبتون– بيرنلي 5 عصراً، برايتون- مانشستر سيتي 7.30 مساءً.

مباريات الأحد: برينتفورد- ليستر سيتي، وست هام– توتنهام 4 عصراً، مانشستر يونايتد- ليفربول 6.30 مساءً.

الدوري الإيطالي (الجولة التاسعة)

مباريات اليوم: تورينو– جنوى 7.30 مساءً، سامبدوريا– سبيزيا 9.45 مساءً.

مباريات الغد: ساليرنيتانا– إمبولي 4 عصراً، ساسولو– فينيتسيا 7 مساءً، بولونيا– ميلان 9.45 مساءً.

مباريات الأحد: أتالانتا– أودينيزي 1.30 ظهراً، فيورنتينا– كالياري، هيلاس– لاتسيو، 4 عصراً، روما- نابولي 7 مساءً، إنتر- يوفنتوس 9.45 مساءً.

الدوري الإسباني (الجولة العاشرة)

مباريات اليوم: أوساسونا– غرناطة 10 مساءً.

مباريات الغد: فالنسيا– مايوركا 3 ظهراً، قادش- ديبورتيفو ألافيس 5.15 عصراً، إلتشي– إسبانيول 7.30 مساءً، أتلتيك بلباو– فياريال 10 مساءً.

مباريات الأحد: إشبيلية– ليفانتي 3 ظهراً، برشلونة- ريال مدريد 5.15 عصراً، ريال بيتيس- رايو فاييكانو 7.30 مساءً، أتلتيكو مدريد- ريال سوسيداد 10 مساءً.

مباريات الاثنين: خيتافي- سيلتا فيغو 10 مساءً.

أرقام وإحصائيات

– لعبت أول مباراة بين عملاقي إنكلترا ليفربول ومانشستر يونايتد في 28 نيسان 1894، وانتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة،وتواجه الريدز والشياطين 209 مرة، فاز اليونايتد في 82 مباراة، وحقق الفوز ليفربول في 68 مباراة، وسيطر التعادل في 59 مواجهة، وسجل الليفر 264 هدفاً في شباك المانيونايتد، بينما دخل مرماه 281 هدفاً.

– تقابل يوفنتوس وإنتر في 174 مباراة في الكالتشيو، نجح اليوفي في الفوز بـ84 مباراة، بينما حسم إنتر 46 مباراة، وخيم التعادل على 44 مباراة، وسجل فريق يوفنتوس في شباك إنتر 251 هدفاً، بينما سجل فريق إنتر في شباك يوفنتوس 201 هدف.

– لعب ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو في 244 مباراة في كل البطولات، حيث فاز ريال مدريد في 97 مباراة، مقابل 95 فوزاً لبرشلونة، وانتهت 52 مباراة بالتعادل، وسجل لاعبو ريال مدريد 407 أهداف، مقابل 397 هدفاً للاعبي برشلونة.

– في المباريات التي أقيمت على صعيد الليغا فإن ريال مدريد فاز في 74 مباراة، مقابل 72 فوزاً لبرشلونة، بجانب 35 تعادلاً، و291 هدفاً للأول و289 هدفاً للثاني.