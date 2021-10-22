المحكمة العسكرية اللبنانية تطلب الاستماع إلى جعجع

أعطى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إشارة للاستماع لإفادة رئيس ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع في التحقيقات الجارية بمجزرة الطيونة.

ووفقاً لقناة المنار فقد أوضحت مصادر قضائية متابعة أن الاستدعاء يأتي على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون لدى الجيش اللبناني.

وكان سبعة لبنانيين قتلوا وأصيب ستون آخرون بجروح في الرابع عشر من الشهر الجاري جراء كمين نفذه مسلحون من ميليشيا القوات اللبنانية بحق متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن موقفهم الرافض لتسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت