شولغين يحذر من محاولات استهداف روسيا في منظمة حظر الكيميائي

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الكسندر شولغين من أن تعمد دول الغرب في المنظمة إلى استغلال قضية المعارض الروسي الكسي نافالني ذريعة لاستهداف موسكو ومحاولة حرمانها بشكل غير قانوني من حقوقها ضمن المنظمة كما فعلوا من قبل مع سورية.

ونقلت وكالة تاس عن شولغين قوله على موقع يوتيوب أمس: هناك احتمال أن يعمد هؤلاء إلى تكرار الأمر ذاته الذي اتبعوه لحرمان سورية من حقوقها في المنظمة من خلال طرح قرار خلال مؤتمر الدول الاطراف لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وقد يحاولون الآن تنفيذ السيناريو نفسه مع روسيا.

وأضاف شولغين: هناك ضمن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر يعمل فريق غير شرعي من العناصر الذين يقررون من هو مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية .. وهذا الفريق غير الشرعي سيستهدف الآن روسيا بعد أن استهدف سورية … وسيقوم أفراده بإجراء تحقيقاتهم عن بعد كما يفعلون دائما وظاهريا “بطريقة احترافية جدا .. وستكون نتائجهم محددة مسبقا”.

وتابع إن الهدف النهائي من هذه الأفعال تصعيد الضغط على روسيا .. ونحن بدورنا لدينا الموارد الكافية والعلاج لمثل هذه الأفعال.

وكان شولغين أكد في نيسان الماضي أن القرار غير الشرعي الذي تم تمريره في منظمة حظر الكيميائي ضد سورية من قبل دول الغرب كارثي ويثبت أن المنظمة تحولت إلى أداة للضغط السياسي على الدول.

وأدانت سورية “النهج العدواني الذي تجسد في أعمال الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر من خلال قيام الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بممارسة أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة بتاريخ المنظمة”.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم إحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” في إقليم ستافروبول شمال القوقاز.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة تاس: تم اعتقال شخص خطط لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت تابعة للبنى التحتية الخاصة بالنقل في الإقليم باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع.

ولفتت الهيئة إلى أن عناصر الأمن صادروا خلال تفتيش مقر إقامة الموقوف مواد متفجرة وشظايا مخصصة لتصنيع عبوة ناسفة.

وتم رفع دعوى جنائية بحق الموقوف بتهمة التخطيط لشن هجوم إرهابي وتصنيع عبوات متفجرة ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.

وكان الأمن الفيدرالي الروسي أحبط في أيلول الماضي هجوما إرهابيا في جمهورية بشكيريا واعتقل 5 أشخاص.