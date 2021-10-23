أول غيث السلة الاتحادية “سوبر” ..الفائدة عمت و الروح الرياضية غابت.!

حلب- محمود جنيد

جاء أول غيث العمل الاتحادي على صعيد ملف كرة السلة، تتويج النادي الأول بلقب بطولة كأس السوبر الأولى لكرة السلة، بفوزه في النهائي على نظيره الوحدة بفارق ثماني نقاط، 60/52، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أمس على أرضية صالة الفيحاء الرياضية في دمشق وسط حضور جماهيري غفير.

عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد مشرف اللعبة فراس مصري، أعرب ل” البعث ” عن سعادته بالفوز باللقب و الاستفادة التي خرج منها الفريق الذي دخل البطولة وسط ظروف صعبة وتحضير لم يتجاوز الأسبوع الواحد، مع مدرب أجنبي وافد، مؤكداً بأن الموسم السلوي الاتحادي سيكون متميزا على المستوى المحلي و الخارجي.

من جانبه عملاق الفريق عبد الوهاب حموي”هابو” الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، تحدث بشكل عام عن عودة الروح للعبة بشكل حقيقي، من خلال بطولة السوبر، وما تخللها، من منافسات حماسية شائقة، تبشر بخير قادم للعبة بشكل عام، شاكراً منظمي البطولة و القائمين عليها، ومعتبراً لقب السوبر فاتحة خير له مع فريقه الجديد.

بدوره نجم الاتحاد الدولي، توفيق صالح، وصف البطولة بالناجحة و المثمرة، إذ سمحت للفرق بالتحضير العملي للبطولات و الاستحقاقات المقبلة، ومن بينها فريقه الذي انتزع اللقب رغم ضيق فترة التحضير، وهو ما تسبب بوقوعه بالكثير من الأخطاء التي سيتم تداركها، متمنياً تكريس تنظيم مثل هذه البطولات و على نطاق دولي أوسع في ربوع الوطن، بينما انتقد الصالح، ردة فعل الجمهور المنافس الذي لم يتقبل الخسارة متمنياً أن تكون جماهيرنا أكثر وعياً، وأرحب روحاً رياضية في القادمات.

من جانبه أنور عبد الحي مدير البطولة، بدا مستاءً من سلوك جمهور الوحدة الذي لم يتقبل الخسارة، وطاله وهو أحد رموز النادي كغيره، بالعبوات الفارغة، وأشار عبد الحي بأن اللجنة المنظمة حضرت مراسم تتويج وختام لائقا، كبروفة لاستضافة دمشق لمباراة منتخبنا مع كازاخستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن الفوضى منعت ذلك، وحرمت فريق مجتهد مثل الجلاء من التقلد بكأس الفريق المثالي، متمنياً أن تعود الجماهير إلى رشدها، وتتقبل وجهي عملة الرياضة ( الفوز و الخسارة).