السيد نصر الله: المقاومة قادرة على مواجهة أي خطر إسرائيلي

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن في فلسطين شعباً مظلوماً وأرضاً محتلة ومقدسات منتهكة مبيناً أن العدو الإسرائيلي لا يشكل تهديداً للفلسطينيين فحسب بل للمنطقة بأسرها.

ودعا السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى تحمل المسؤولية تجاه فلسطين لافتاً إلى أنه “لا يستطيع أي إنسان حر أن يقول أنه غير معني بقضية فلسطين .. هذه أرض محتلة وشعب مظلوم ومقدسات منتهكة وهناك عدو يشكل تهديداً للأمة”.

وفيما يتعلق بموضوع الحدود البحرية أكد السيد نصر الله أن المقاومة قادرة على مواجهة أي خطر إسرائيلي موضحاً أنه إذا كان العدو الإسرائيلي يظن أنه يتصرف كما يشاء في المنطقة المتنازع عليها فهو مخطئ لأن المقاومة قادرة على التصرف في الوقت واللحظة المناسبة التي تجد فيها أن نفط وغاز لبنان في دائرة الخطر ولو كان ذلك في المنطقة المتنازع عليها.

وحول جريمة الطيونة قال السيد نصر الله “نتابع التحقيق والأمور بخواتيمها” مشدداً على ضرورة استمرار الإدانة السياسية والشعبية والإعلامية لمرتكبي الاعتداء الذين كادوا أن يجروا البلد إلى الفتنة والحرب الأهلية.

وفي ملف اليمن دعا السيد نصر الله إلى وقف إطلاق النار مبيناً أن بقاء الحصار يعني بقاء الحرب ما يتطلب من المجتمع الدولي بدل إدانة الضحية الاستماع للإرادة الشعبية وإنهاء الحرب والحصار