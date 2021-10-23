انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي للتجميل

دمشق – بسام عمار

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي العلمي الذي تقيمه الرابطة السورية للجراحة التجميلية والترميمية والحروق اليوم بفندق الشيراتون وسيناقش على مدار يومين العديد من المحاور الطبيبة المتعلقة بجراحة الوجه والجسم والمعالجات التجميلية للوجه والجسم والجراحة الترميمية والتشوهات الخلقية وأورام الجلد والحروق والعلاج التجميلي لها بمشاركة نخبة من الأطباء الاختصاصيين.

نقيب الأطباء الدكتور كمال عامر أكد على أن رعاية النقابة للمؤتمر هو حرصها على التواجد الدائم بين الزملاء وتعزيز التواصل معهم ولدعمهم والوقوف إلى جانبهم في الجهود العلمية الطبية التي يقومون بها والتي هي موضع شكر وتقدير وللتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به الروابط الطبية في دعم مسيرة البحث العلمي الطبي واغنائها والمشاركة في عملية التنمية الصحية وما قامت به من أعمال مهمة وكانت نتائجها كبيرة تمت الاستفادة منها في تطوير الخدمات الصحية، منوها إلى ضرورة مضاعفة الجهود الطبية والبحثية لأن القطاع الصحي بحاجة الى تنمية كبيرة والمواطنين يحتاجون للخدمات الصحية والوطن ينتظر الكثير من كوادره الطبية .

وأضاف: أن الجراحة التجميلية والترميمية من الاختصاصات الطبية الهامة التي تطورت خلال الأعوام الماضية ببلدنا بشكل كبير وأصبحت حاجة طبية أساسية كونها تخدم الكثير من المرضى والمواطنين وتطورت اختصاصاتها وفنونها على الصعيد العالمي الأمر الذي يفرض علينا كاختصاصيين مواكبة هذا التطور والتعرف على الجديد فيه وتسخيره لخدمة مواطنينا واقامة المزيد من المؤتمرات التخصصية لها لافتا الى أن محاور المؤتمر تصب في هذا الاتجاه وهو خطوة مهمة لتطوير مهارات ومعارف المشاركين والمواكبين لها مشيدا بالكفاءات الطبيبة السورية وتطور القطاع الصحي الذي يلقى كل الدعم والرعاية من القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدا أن مجلس النقابة مستعد لتقديم الدعم والعون لأي مؤتمر علمي بحثي ويقوم بالاستفادة من التوصيات لدعم وتطوير العمل النقابي والطبي .

رئيس الرابطة الدكتور وائل البرازي ذكر أن هناك حرص على إقامة المؤتمرات العلمية التي تتناول موضوعات جديدة لخدمة الزملاء ولتعزيز البحث العلمي الطبي وما تم القيام به من مؤتمرات حققت الغاية منها والرابطة تسعى باستمرار لتكون مواكبة لكل جديد في مجال اختصاصها منوها إلى أن المؤتمر وغيره رسالة للعالم على أن هناك تطور كبير في القطاع الصحي وان أطباء سورية بمختلف اختصاصاتهم مواكبين للتطور الطبي العالمي.