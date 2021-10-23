خطوات للعناية بالشعر واستعادة صحته ولمعانه

سواء من خلال الوصفات الطبيعية أو شراء بعض المنتجات من السهل جعل الشعر أكثر لمعاناً دون إنفاق الكثير من الأموال ومنها:

*التمشيط: يساعد تمشيط الشعر على الأقل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم على تحسين الدورة الدموية، كما أنه يساعد على وصول العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، وهذا يجعل الشعر أكثر صحة ولمعاناً.

*الزيت: العلاج بالزيت يساعد على احتفاظ الشعر برطوبته ويجعل الشعر ناعماً ولامعاً، ويمكن استخدم زيت جوز الهند أو اللوز مرتين في الأسبوع، يدلك على فروة الرأس بحركة دائرية، ويترك لمدة 30-45 دقيقة ثم يشطف.

*ماسكات: يمكن أن يؤدي تطبيق قناع الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى تحقيق المعجزات للشعر، حيث يمكن أن يحسن قناع تنعيم وترطيب وتغذية الشعر لمعانه.

*غسل الشعر: استخدام الماء الدافئ فقط يمكن أن يجعل الشعر جافاً، واستخدام الماء البارد فقط يمكن أن يجعل الشعر متيبساً، لكن استخدام الماء الفاتر لغسل الشعر من الشامبو والماء البارد للشطف النهائي يمكن أن ينعم الشعر ويعزز لمعانه، حيث يفتح الماء الفاتر البشرة ويزيل الأوساخ، أما الماء البارد (الماء في درجة حرارة الغرفة) يغلق الجلد ويحافظ على رطوبة الشعر ويمنع تجعده.

*الحرارة: استخدام مجفف الشعر أو مكواة فرد الشعر أو مكواة التجعيد بشكل متكرر يمكن أن يجعل الشعر جافاً للغاية ويزيل اللمعان الطبيعي، لذا يجب تجنب التصفيف بالحرارة بشكل متكرر، ويمكن بدلاً من ذلك استخدام تصفيف خالٍ من الحرارة مثل البكرات.

*سيرم: لا يعزز مصل الشعر أو السيرم لمعان الشعر فحسب، بل يجعله ناعماً كالحرير، ويمكن استخدام زيت الأرجان.

*أوميجا 3: يمكنك تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية من خلال الأسماك الدهنية والمكسرات والبذور، هذه الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة مفيدة للغاية لصحة الشعر كما أنها تجدده.