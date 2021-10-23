صندوق المعونة الاجتماعية يتفق مع “التجاري والتوفير” لدعم القطاع متناهي الصغر

دمشق – وفاء سلمان

يستعد الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنجاز اتفاقيتين مع المصرف التجاري السوري ومصرف التوفير لدعم القطاع المتناهي بالصغر كونه الأسبق في التراتبية من القطاع الصغير والمتوسط، ولابد من تنظيمه وتمويله بشروط مسجلة ببرنامج معتمد كوسيلة من وسائل التنظيم ليعود بالفائدة سواء من ناحية الضرائب أو فرص العمل، بهدف تحفيز المشاريع المتناهية الصغر وتطوير بيئتها، من خلال تأمين تمويل منخفض الكلفة لمأسسة تلك المشاريع.

مدير الصندوق الوطني للمعونات الاجتماعية لؤي عرنجي أشار في حديثه مع “البعث” إلى أنه يجب أن تتميز قروض تلك المشاريع بالتكلفة المنخفضة، إلا أن المؤسسة الأولى للتمويل الصغير نسب فائدتها على المشاريع المتناهية الصغر تتراوح بين18 أو 24% سنوياً وهي نسبة عالية بالنسبة للفئة المحتاجة والتي تعتبر من الفئات الهشة، لذلك لا بد من إيجاد دراسة فعلية لتخفيضها، مبيناً أنه تم اللجوء للقطاع الحكومي الذي تعامل بكل مرونة ليصار إلى تحديد نسبة الفائدة لديه 10 % للمصرف الزراعي ونسبة التغطية لم تتجاوز الـ 4% بداية والمستفيد 10% حتى تم الوصول إلى 10 % للمسرحين ليتم تغطيتها كاملاً، ثم تخفيضها لـ6 % لنفس الشريحة، وحالياً تم اعتماد نسبة الفائدة 6 % و9 % لدى كل المصارف حيث يتحمل الصندوق الثلثين والمستفيد ثلث الفائدة.

أما بالنسبة لموضوع صرف مبالغ مالية كمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً أكد عرنجي أن لدى الصندوق برنامجين أساسين أحدهما برنامج تمكين المسرحين بنسختيه الأولى في عام 2019 ، حيث تم إعطاء المسرحين الذي كان عددهم تقريباً / 36218 / مكافآت شهرية لمدة 12 شهر لا يمكن تجديدها، قيمتها / 35 / ألف ليرة، وتم صرف حوالي/ 16 / مليار ليرة والنسخة الثانية بنفس شروط البرنامج الأول في عام 2020 ، حيث تم إعفائها من الضرائب التي كانت قيمتها حوالي /1600 / ليرة وأصبح المبلغ الكلي لكل شهر /36800 / ليرة، ليصار فيما بعد إلى تجميع المكافآت كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة للتخفيف من المراجعات شهرياً وتخفيف الضغط على الموظفين في المالية فيكون المبلغ بكل مراجعة/ 110400/ الأمر الذي أدى إلى تخفيض التكاليف على كل الجهات وانعكس بشكل إيجابي.

وعن برنامج جرحى قوات الدفاع الشعبي أوضح عرنجي أنه عبارة عن برنامج لعشر سنوات يتم فيه إعطاء الرواتب لمدة عشر سنوات والتسجيل فيه يكون بعد إثبات حالته لدى برنامج جريح الوطن ومن هناك يتم إرسال القوائم وتكون مهمة الصندوق الوطني تأمين التمويل اللازم لدفع هذه الرواتب وليس التسجيل، والبرنامج مقسم لفئتين بعد أن كان فئة واحدة وتم البدء فيه عام 2019 والفئة المستفيدة كانت تأخذ 30 ألف ليرة لمدة عشر سنوات يتم تحويلها عن طريق حسابات بنكية ببطاقة صراف أغلبها للمصرف التجاري لمن نسبة العجز لديهم من 70 حتى 75 % وهي شريحة واحدة وليست متدرجة ومبلغ الراتب كان 30 سابقاً أصبح 60 وحالياً يتم إعطائهم 110 ومن ثم تم إقرار مكرمة من سيادة الرئيس شمل بها نسبة العجز من 40 حتى 65 وكان المبلغ 50 أصبح الآن 80 ألف ليرة، بينما برنامج دعم وتمكين المسرحين لسنة واحدة فقط لا يمكن تجديده.