إنهاء ملف التسويات في درعا بانضمام قرى اللجاة بريف المحافظة الشمالي

درعا – دعاء الرفاعي:

افتتحت الجهات المعنية في مركز مدينة ازرع مركز للتسويات وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية والقاضي بإنهاء حالة الفوضى ومظاهر السلاح، حيث توافد العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء عدد من قرى اللجاة بريف المحافظة الشمالي لتسوية أوضاعهم وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة.

وشهدت الفترة الماضية تسوية أوضاع المئات من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها في ظل تسهيلات كبيرة تقدمها اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا ولجنة التسوية لكل من يرغب بتسوية وضعه.

مصدر أمني مطلع أشار إلى أن ملف التسويات قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء،وغدا سيتم افتتاح مركز لتسوية أوضاع من يرغب بتسوية وضعه في مبنى السرايا ضمن مدينة درعا لإتاحة الفرصة الأخيرة أمام الشبان الراغبين بتسوية أوضاعهم.

إلى ذلك تواصل وحدات من الجيش العربي السوري انتشارها في القرى والبلدات التي خضعت للتسوية، لتبدأ تلك الوحدات بتعزيز نقاطها العسكرية بعد إنجاز تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية.