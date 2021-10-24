الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط خطر شديد على حياتهم

يواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى وسط خطر شديد على حياتهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له اليوم: إن احتمالية ارتقاء شهداء تتصاعد بين الأسرى المضربين في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تعنّتها ورفضها الإفراج عنهم.

وأوضح النادي أن الأسرى يواجهون خطراً مضاعفاً مع مرور كل ساعة فجميعهم وصلوا إلى مرحلة الخطر الشديد، ورغم كل النداءات والمطالبات المتواصلة إلا أن الاحتلال ماضٍ في تعنّته، الأمر الذي يعني أنه يهدف إلى قتلهم ببطء وأنه لم يعُد يكتفي بإيصالهم لمرحلة صحية خطيرة تستنزف أجسادهم وتسبّب لهم مخاطر صحية يصعب علاجها لاحقاً.

والأسرى المضربون هم كايد الفسفوس المضرب منذ (102) يوم ومقداد القواسمة (95) يوماً وعلاء الأعرج (78) يوماً وهشام أبو هواش (69) يوماً وشادي أبو عكر (61) يوماً وعياد الهريمي (32) يوماً ورأفت أبو ربيع المضرب منذ أسبوع.

وكانت عائلة الأسير القواسمة ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الأسرى بإنقاذ حياة ابنها الذي تدهورت حالته الصحية ودخل مرحلة شديدة الخطورة.

من جهتها، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من تدهور الوضع الصحي للأسير إبراهيم غنيمات بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقه وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمّد.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها في بيان اليوم: إن الأسير غنيمات 45 عاماً يعاني من ضعف في عضلة القلب وانسداد ثلاثة شرايين منذ أربع سنوات وهو بحاجة ماسة للنقل إلى المستشفى بينما تمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم له.

في غضون ذلك، جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 148 مستوطناً اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال.

جاء ذلك بينما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني جديد لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سلطات الاحتلال أعلنت إقامة 1355 وحدة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين في المنطقة.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين مخططاً استيطانياً جديداً لإقامة 3144 وحدة استيطانية في مدينة رام الله.