التايكونجتسو تعود إلى الخارطة في بطولة الجمهورية للأندية

أنهت اللجنة العليا للفنون القتالية بطولة الجمهورية للأندية والبيوتات الرياضية للرجال والسيدات في رياضة التايكونجتسو بنجاح تنظيمي ومشاركة واعدة ضمت أكثر من 80 لاعباً ولاعبة من مختلف المحافظات والهيئات الرياضية على مدى ثلاثة أيام في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، واستطاع فريق الشرطة الفوز بالمركز الأول برصيد 5 ذهبيات، و3 فضيات، وبرونزية واحدة، تاركاً المركز الثاني لفريقي حماة والسويداء مناصفة بعد تعادلهما بالرصيد ذاته من الميداليات بذهبية، وفضية، وبرونزيتين، فيما حل مركز الأسود ثالثاً بذهبية، وفضية، وبرونزية، أما في فئة السيدات فأسفرت نتائج منافساتها عن فوز فريق السويداء ونادي الوثبة بالمركز الأول بذهبية، وفضية، وبرونزية لكل منهما، تلاهما مركز الريم بذهبية، وفضية، ثم منتخب طرطوس بفضية، وبرونزيتين.

وفي تصريح لـ “البعث” كشف رئيس اللجنة الفنية للعبة معد ورد أن هذه الرياضة من الألعاب التي تشهد إقبالاً جيداً لممارستها، وهي معتمدة في سورية منذ عام 2009، وتأتي هذه البطولة في إطار تنشيطها مجدداً، لاسيما بعد غياب بطولاتها لسنوات عدة، وسيتم العمل على تفعيلها أكثر خلال الفترة القادمة، وأوضح ورد أن البطولة كانت فرصة للحكام لإثبات جدارتهم، وفرصة لتطوير المهارات التحكيمية، مبيّناً في الوقت ذاته خصوصية التحكيم بهذه الرياضة التي تعتمد على التنقيط واحتساب الضربات القاضية.

يشار إلى أن التايكونجتسو لعبة تضم ألعاباً قتالية متنوعة كالكيك بوكسينغ، والتايكوندو، والجودو، والمصارعة، والجمباز، وهي رياضة عربية المنشأ تم تأسيسها عالمياً عام 1983 كرياضة تعتمد على فن كسر المفاصل والخنق، ثم تم تهذيبها لتكون رياضة حلبة تعتمد على الفوز والخسارة تماشياً مع باقي فنون الدفاع عن النفس، وانتشرت عربياً وعالمياً عام 2005.

سامر الخيّر