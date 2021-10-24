بعد زيادة السعر.. مساحات مبشرة لزراعة القمح في الرقة

الرقة- حمود العجاج

أدت الزيادة الأخيرة لأسعار القمح 1500 ليرة للكغ الواحد إلى تعزيز قدرة الفلاحين والمنتجين في الرقة على زراعة القمح بوقت مبكر.

وبيّن مدير الزراعة محمد الخذلي أن المساحة المخطّطة لزراعة القمح المروي في ريف الرقة المحرر بلغت 17ألفاً و875 هكتاراً، بينما مساحة القمح المروي المخططة في محافظه الرقة بشكل عام نحو 180 ألف هكتار، مشيراً إلى أن هناك مساحة تُقدّر بنحو 6 آلاف هكتار في ريف الرقة الشرقي المحرر تتعرض دائماً لظروف متعثرة بالري بسبب تحكم الميليشيات الانفصالية المدعومة أمريكياً بنظام الري من مشروع الرقة.

وأوضح مدير الزراعة أن الزراعة البعلية للقمح والشعير تبقى ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية لدورها في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين حاجة وطننا من القمح والأعلاف اللازمة للثروة الحيوانية.