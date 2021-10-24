عمال “الخيوط القطنية” بحماة يكسرون العقوبات بإبداعهم

حماة – حسان المحمد

استطاع عمال شركة الخيوط القطنية في حماة تصنيع المسننات بمقاسات مختلفة بأنواعها المستقيمة والمخروطية والمائلة وبكلف مالية لم تتجاوز أكثر من 20 بالمئة من قيمة تلك المسننات في حال تم استجرارها من الأسواق إن توفرت هذا بالإضافة إلى إجراء التعديلات على الكثير من آلات القصاصات وناقلات الحركة فضلا عن تصنيع العديد من البكر والغامات والمحاور والقطع الميكانيكية واعتبر مدير الشركة قاسم محمد موسى أن العمال في هذا النجاح كسروا جزءا من الحصار والعقوبات الجائرة كون الشركة كانت تستورد تلك المواد مما حقق وفر على الشركة لاسيما انها الأرباح وصلت إلى 4 مليارات و500 مليون ليرة وذلك منذ بداية العام الحالي ولغاية أيلول الماضي .

وبين مدير الشركة أن الأرباح المحققة جاءت نتيجة النسب العالية للإنتاج الذي وصل خلال التسعة الأشهر الماضية إلى 1235 طنا من الغزول القطنية الجاهزة للبيع وخاصة النمرة 24/1 التي تشهد طلبا كبيرا من القطاعين العام والخاص نظرا لجودتها وعلاوة عن استثمار طاقات العمال البالغ عددهم 860عاملا وعاملة بشكل اكبر وأجدى الأمر الذي أدى لتحسن معدلات الإنتاج وجودة الخيوط المنتجة التي تخضع لمعايير المراقبة والاختبار من بدء تصنيعها وغزلها حتى الإنتاج.