إطلاق خدمة التأمين على الحياة للمهندسين الزراعيين المتقاعدين

دمشق – بسام عمار:

أطلقت نقابة المهندسين الزراعيين خدمة التأمين على الحياة لأعضائها المتقاعدين من خلال تجديدها لعقد التأمين الصحي الخاص بهم والموقع مع المؤسسة السورية للتامين حيث وقع العقد اليوم في مقر النقابة من قبل الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين والدكتور نزار زيود مدير عام المؤسسة.

الدكتورة راما عزيز ذكرت أن الهدف من العقد تخفيف الأعباء المعيشية والصحية على الزملاء وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم وتقديم خدمات متنوعة تحقق لهم قيمة مضافة والجديد فيه أنه يتضمن التأمين على الحياة والحوادث والعجز الجزئي والكلي وإن شروطه نفسها والسعر كذلك وتكلفة التأمين على الحياة رمزية أيضا ولأعمار متقدمة مشيرة إلى أن النقابة هي أول من أطلقت خدمة التأمين لمتقاعديها منذ ستة أعوام وحقق الهدف المرجو منه وتم توسيع مظلته ليشمل المهندسين غير العاملين وبعدها تم تشميل أسرهم حيث لا يدفع الزميل سوى القسط الخاص به منوهة إلى أن النقابة ستعمل على توسيع المظلة التأمينية الخاصة بها من خلال توقيع عقود جديدة تحقق فائدة لأعضائها ولها وهناك حرص على أن تكون هذه العقود مع المؤسسة التي تعد من مؤسسات القطاع العام الرائدة.

الدكتور زيود أكد حرص المؤسسة على توسيع خدماتها التأمينية لتشمل مختلف الجهات العامة والخاصة ومنها النقابات والمنظمات وإطلاق خدمات تأمينية جديدة واليوم توقيع العقد يأتي في هذا الإطار وقريبا سيكون هناك بولصة تأمين لكل المتقاعدين مشيرا إلى أن الاتفاقية جيدة ومهمة لجهة المضمون والعدد الكبير المستفيدين منها أن المؤسسة مستعدة لتوقيع عقود جديدة مع النقابة تتعلق بالتأمين على الممتلكات مبينا أن الواقع التأميني جيد وفي تحسن دائما والمؤسسة منفتحة على الجميع.

حضر توقيع الاتفاقية أعضاء مجلس النقابة ومديرة التامين الصحي وعدد من المديرين المركزيين.