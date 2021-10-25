فوز كبير لمنتخبنا الأولمبي في التصفيات الآسيوية

حقق منتخبنا الأولمبي لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره السيرلانكي بخمسة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب نادي قطر في العاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا(أوزبكستان 2022).

اللقاء دخله منتخبنا بقوة واستطاع هز شباك الخصم منذ الدقيقة الأولى عبر محمد مالطا، مازاد من ثقة لاعبينا الذين صالوا وجالوا في الملعب، وصنعوا عدة فرص مباشرة مستغلين ضياع الخصم لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف بعد أن أضاف علي بشماني الهدف الثاني ومحمد الحلاق الهدف الثالث.

الشوط الثاني لم يشهد أي جديد فاستمر منتخبنا في سيطرته، ليتمكن من إضافة هدفين آخرين عبر علي بشماني وأحمد الخصي.

بهذه النتيجة تصدر منتخبنا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن منتخب قطر الذي فاز على اليمن بثلاثية، علما أن نظام التصفيات ينص على تأهل متصدري المجموعات الاحدى عشرة في التصفيات إضافة لأفضل أربع منتخبات تحتل المركز الثاني.

وبعيدا عن النتيجة الرقمية الكبيرة فإن المباراة لاتعتبر مقياسا على مستوى منتخبنا بالنظر إلى ضعف مستوى الخصم، حيث سيكون الاختبار الحقيقي في اللقاء القادم أمام منتخب اليمن يوم الخميس المقبل، على أن يلاقي منتخب قطر يوم الأحد القادم.

” البعث”