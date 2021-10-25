قاووق: المقاومة مستعدة لمواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن المقاومة أعدّت نفسها تسليحاً وتدريباً لمواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ضد لبنان.

وقال قاووق في كلمة له اليوم: إن “ما حصل في الطيونة من اعتداء على المتظاهرين السلميين يؤكد أن الهوية الإجرامية لميليشيا القوات اللبنانية لم تتغيّر ولم تتبدّل وأن مشروعها هو الوصفة المثالية لإشعال الحرب الأهلية من جديد”.

وأكد أن مشروع القوات اللبنانية يشكّل خطراً حقيقياً وجودياً على لبنان ومستقبله لأنه يتبنى بكل وضوح السياسة الأمريكية التي تريد جرّ لبنان إلى مواجهة داخلية، لافتاً إلى أن أعداء لبنان مغتاظون من التأييد الواسع لنهج المقاومة وراهنوا وعملوا وفشلوا في تشكيل جبهة داخلية لمواجهة المقاومة.

من جهته، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الانفتاحَ على الحلولِ تحتَ الكرامةِ الوطنيةِ والسيادة.

وخلالَ لقاءٍ سياسيٍّ في بلدة الريحان الجنوبية، شدّد رعد على رفضِ المعاييرِ المزدوجةِ في تعاطي القضاءِ مع الملفاتِ الموجودة.

إلى ذلك، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي فادي عقيقي على 68 شخصاً على خلفية أحداث الطيونة التي وقعت في بيروت منتصف الشهر الجاري.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن من بين المدعى عليهم 18 موقوفاً بجرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة والتحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، مشيرة إلى أنه تمت إحالة الموقوفين مع الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

وكان سبعة لبنانيين قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين بجروح في كمين نفذه مسلحو ميليشيا حزب القوات اللبنانية في وقت سابق من الشهر الجاري ضد متظاهرين عزل انطلقوا من دوار الطيونة باتجاه قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وفي السياق، أبلغت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لصقاً رئيس ميليشيا القوات سمير جعجع بطلب استدعاء للاستماع إليه في أحداث مجزرة الطيونة، وذلك يوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحاً في وزارة الدفاع في اليرزة.