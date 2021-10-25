كوبا: دور السفارة الأمريكية تخريبي ولا بد من التصدي له

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز تزايد دور السفارة الأمريكية التخريبي في البلاد بشكل ينتهك الاتفاقات الدولية الناظمة للعلاقات الدبلوماسية معلناً تصميم بلاده على مواجهة هذه التحركات العدائية الأمريكية.

وقال رودريغيز في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر اليوم “تلعب السفارة الأمريكية دورا متزايدا في جهود التخريب السياسي: إنه سلوك استفزازي ينتهك اتفاقية فيينا ونحن مصممون على مواجهة العمل التخريبي والعدواني لتلك السفارة”.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية وهو يعد أطول حصار مفروض في التاريخ الحديث.

وتدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً لإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا.