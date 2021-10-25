لعبة إلكترونية صغيرة تهدد عرش “بلاي ستيشن”

طرحت شركة أميركية لعبة إلكترونية متناهية الصغر يُمكن حملها في الجيب أو إرفاقها بربطة المفاتيح، وهي الأصغر في العالم والأولى من نوعها، ويُمكن أن تؤدي إلى تحول كبير في سوق الألعاب الإلكترونية وقد تنافس العمالقة التقليديين مثل “بلاي ستيشن” و”نانتيندو” وغيرهما من الألعاب الإلكترونية واسعة الانتشار في العالم.

والقطعة الصغيرة بحجم طابع البريد أي أنها أقل من حجم قبضة اليد الواحدة وتم تطويرها من قبل مهندسين أميركيين ومن ثم تبنتها شركة متخصصة في الإلكترونيات الصغيرة وحصلت بفضلها على جائزة متخصصة، بحسب تقرير نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية إن القطعة المبتكرة تحمل اسم (Thumby) وهي من إنتاج شركة “تايني سيركيوتس” ومقرها أوهايو في الولايات المتحدة.

اللعبة الجديدة هي قطعة صغيرة مزودة بخمس ألعاب قديمة مثبتة مسبقاً، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة مثل (Tetris) و(Snake) وغيرهما، وهي ألعاب كانت منتشرة خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.

يحتوي كل جهاز “ثمبي” على بطارية عاملة وجرس وأزرار تشغيل ومفتاح طاقة وشاشة ومنفذ “مايكرو يو أس بي” لشحن وحدة التحكم وتحديث برامجها، الشاشة الموجودة في هذه اللعبة هي عبارة عن شاشة (OLED) حديثة ذات دقة عالية، كما يوجد حلقة في الزاوية اليمنى السفلية من كل وحدة تحكم صغيرة تتيح توصيلها بسلسلة مفاتيح تماماً مثل حلقة المفاتيح.

وقال المهندس الرئيسي في مشروع إنتاج لعبة “ثمبي” بين روز: “كان هدفي من هذه القطعة صنع أصغر وحدة تحكم في الألعاب على مستوى العالم، فعندما يرى الناس القطعة صغيرة فإنهم يعتقدون أنها رخيصة، ولذلك صممنا منتجاً عالي الجودة بمعالج قوي يتحدى حجمه، وبدأتُ ثمبي كمشروعي الشخصي ولكن عندما رأينا ردود فعل الناس على النموذج الأولي، عرفنا أننا نريد تحويله إلى منتج جديد، وهذا سيسمح “لمزيد من الأشخاص بوضعها على سلسلة المفاتيح الخاصة بهم، والاستمتاع بلعبها، أو حتى إنشاء ألعابهم الخاصة”.