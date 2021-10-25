ممارسات لليّ الذراع في سلة الحرية

حلب- محمود جنيد

تواجه سلة الحرية تحدياً كبيراً يكمن بحجم الالتزامات البالغة 80 مليون ليرة كمديونية متراكمة، ستعيق المصادقة على أي عقود جديدة مبرمة.

عضو مجلس إدارة النادي مشرف اللعبة د. عبد الله توتونجي أكد لـ”البعث” أن باب المفاوضات مفتوح مع مجموعة من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق هذا الموسم، رغم الظروف الضاغطة، وتحديداً الفئات الأنثوية التي سحبت اللاعبات خارج النادي بعد التغيير الحاصل في الكوادر الذي انسحب على فرق الرجال والشباب والناشئين.

وأشار توتونجي إلى أن تسرّب لاعبات السيدات والناشئات قابلته تطمينات من الكادر السابق بأنه سيعود بعد تغيير الإدارة الجديدة، وبالنسبة لكوادر النادي التي أصبحت خارج مضمار العمل وسط انتقادات وتساؤلات عن أسباب التفريط بها وهي التي لم تتخلَ عن النادي طوال فترة الأزمة، أكد توتونجي أن الإدارة كانت متمسّكة لآخر لحظة بالكوادر، بينما كانت التفاصيل المادية هي العائق في حسم الأمور، ليتمّ التعاقد مع مدربين جدد لفرق الرجال (جورج شكر) والشباب (ظافر جركس) والسيدات والناشئات (مانو ماركاريان).

وأوضح مشرف سلة الحرية أن إعادة اللعبة إلى السكة الصحيحة، هي الهدف الذي تضعه الإدارة نصب أعينها، وستواصل العمل لتحقيقه، ولم تخضع لأساليب التفشيل وليّ الذراع.

يُذكر أن مدرّب فريق رجال الحرية في الموسم الفائت عماد شبارة، اتفق مع إدارة النواعير على قيادة فريق رجالها للموسم المقبل وتوقيع العقد بشكل رسمي سيكون اليوم الاثنين.