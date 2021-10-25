وقفة احتجاجية في كفرنايا بريف حلب الشمالي رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته  

حلب – معن الغادري

احتشد الآلاف من أهالي بلدة كفرنايا والقرى المحيطة بريف حلب الشمالي في وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي وتنديداً باعتداءاته الوحشية والإجرامية على المناطق السكنية الآمنة .

وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الذين حملوا الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد عن ثقتهم الأكيدة بتحقيق النصر، وحمل المشاركون اللافتات التي تندد بإجرام ووحشية رأس النظام التركي المجرم أردوغان قاتل الأطفال والأبرياء العزل .

وتخلل ا‎لوقفة الاحتجاجية إلقاء عدد من الكلمات أكد خلالها المتحدثون أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد لن تفرط بذرة تراب واحدة وأن الشعب السوري بكل أطيافه يقف من خلف أبطال الجيش العربي السوري لمتابعة معركة الشرف والكرامة حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب والغزاة والطامعين .

وأكدت الكلمات أن محاولات النظام التركي الوحشي في احتلال اجزاء من الاراضي السورية ستبوء بالفشل أمام صمود وإرادة الشعب السوري، منوهين ببطولات وتضحيات الجيش العربي السوري الذي خاض معارك الشرف والعزة دفاعاً عن الوطن .

وأشار المتحدثون إلى أن النظام التركي خارج عن القانون الدولي ويمعن ببمارساته الإجرامية ويدعم الإرهاب في كل مكان من العالم ، وسيلقى العقاب من شعبه قبل ان ينال العقاب من شعوب الدول .

وطالب المحتجون القوات التركية مغادرة الأراضي السورية ، مؤكدين استمرار وجودها يعني حتفها حكماً .

وأشار عدد من المشاركين في الوقفة إلى أن ما يقوم به النظام التركي من أعمال إرهابية وإجرامية بحق شعوب المنطقة إنما هو استمرار لمسلسل القتل والإرهاب والخراب المستمر الممنهج ضد الشعب السوري ، مؤكدين أن الجيش العربي السوري الذي يدافع عن كل شبر من أرض الوطن طيلة هذه المدة هو الضمانة الوحيدة لحماية تراب ووحدة سورية، مبينين أن الاحتلال التركي الغاشم وممارساته الإجرامية ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية وأنه إلى زوال عاجلاً وليس آجلاً .