يفضل السجن على الإقامة الجبرية مع زوجته

حضر رجل خاضع للإقامة الجبرية في منزله إلى مركز للشرطة، وتقدم بطلب غريب بحسب ما ذكرت السلطات الأمنية في إيطاليا حيث طلب أن يوضع في السجن حيث أنه لم يعد يحتمل حياته في المنزل إلى جانب زوجته. ولم يعد الرجل، وهو ألباني في الثلاثين من عمره، يعيش في غيدونيا مونتيتشيليو بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، “يطيق التعايش القسري مع زوجته”، وفق ما جاء في بيان الشرطة، وأوضح البيان أنه “بعدما طفح الكيل، فضّل الهروب وتقديم نفسه للشرطة طالبا منها إكمال محكوميته خلف القضبان”.

وكانت السلطات الأمنية فرضت على الرجل الألباني، الذي لم يكشف عن اسمه، الإقامة الجبرية المنزلية قبل عدّة أشهر لجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، وكان من المفترض أن تبقى الحال كذلك لسنوات، وكشف أن “الرجل كان يعيش مع زوجته وعائلته، ولم تكن الأمور تجري على خير”، وقال الرجل للشرطة: “تحوّلت حياتي الأسرية إلى جحيم لم أعد أتحمّله وأريد أن أقبع في السجن”. وسرعان ما أُوقف الرجل لانتهاكه قواعد الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله إلى السجن.