إنجاز 145 ألف معاملة للسيارات في مديرية نقل ريف دمشق

ريف دمشق – محسن عبود

أكد عمر حاكم خراطة مدير نقل ريف دمشق أن برنامج الربط المركزي للمعاملات في المديرية ساهم في تحسين الخدمات إلى المراجعين وخاصة المعاملات بأسرع وقت ممكن وقد بلغ عدد المنفذ منها في المديرية منذ بداية هذا العام 2021 حوالي 145 ألف معاملة تضمنت جميع أنواع معاملات السيارات التي تنجزها المديرية منها 52384 ألف معاملة تعود للمحافظات الأخرى .

وبيّن مدير النقل أن إيرادات المديرية المحصلة لغاية نهاية الشهر التاسع لهذا العام 7 مليار ليرة أي بزيادة عن العام الماضي 2020 ولنفس الفترة بلغت الزيادة حوالي 3 مليار ليرة ولفت إلى التعاون مع محافظة ريف دمشق لتسجيل الدراجات النارية غير المسجلة لدى مديري نقل ريف دمشق بهدف منح أصحاب هذه الدراجات البطاقة الخاصة بالمحروقات .