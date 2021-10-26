اتحاد الجمعيات العربية الأرجنتينية يدين التفجير الإرهابي في دمشق

أدان اتحاد الجمعيات العربية الأرجنتينية “فيا آراب الأرجنتين” التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية بدمشق يوم الأربعاء الماضي.

وقال الاتحاد في بيان ان هذه الجريمة تأتي في ظل اجندات خبيثة لقوى اقليمية ودولية ضالعة منذ أكثر من عقد من الزمن بمشروع تدمير الدولة السورية بالعدوان والاحتلال والنهب والإرهاب بجميع أشكاله سواء كان مسلحا أم اقتصاديا.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع سورية مؤكدا يقينه بأنها ستحقق نصرا مدويا وشاملا ونهائيا على كل الأعداء المتآمرين عليها وعملائهم ومرتزقتهم ومخططاتهم التخريبية.

وعبر الاتحاد في بيانه عن تعازيه الحارة لأهالي ضحايا التفجير الإرهابي وتمنياته للجرحى بالشفاء.

يذكر أنه ارتقى 14 شهيدا ووقع عدد من الجرحى يوم الأربعاء الماضي جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة مبيت عسكرية لدى مرورها بالقرب من جسر الرئيس بدمشق.