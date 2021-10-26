اضطراب وراثي نادر يحول سمكة إلى “موزة”

أُصيب صياد في هولندا بحالة من الذعر والذهول بعدما قبضت شباكه على سمكة سلور غريبة بحجم ضخم ولون أصفر فاقع، لتبدو مع التواء جسمها مثل حبة الموز العملاقة.

واكتشف الصياد مارتن جليتز أن السمكة التي اصطادها مع شقيقه في بحيرة صغيرة من نوع سمك السلور الويلزي، وهي سلالة عملاقة من هذا النوع تعيش في مياه البحيرات والأنهار في جميع أنحاء أوروبا، وكتب جليتز في رسالة لموقع “لايف ساينز” أنه اصطاد العديد من أسماك السلور في حياته، لكن لم يشاهد مثل هذه السمكة على الإطلاق.

ووفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة فإن من النادر ظهور أسماك السلور بغير لونها الرمادي الداكن أو المائل إلى الأخضر مع القليل من البقع الصفراء المرقطة، ومن المرجح أن تكون سمكة الصياد الهولندي مصابة بمرض اللوسيزم وهو اضطراب وراثي نادر يتسبب في تقليل تصبغ الجلد وقد يظهر في حالات نادرة لدى الثدييات والزواحف والطيور والأسماك، ويؤدي لظهور حيوانات بأشكال مذهلة مثل طيور البطريق الصفراء أو الحيتان القاتلة البيضاء، وفي حين تكتسب الحيوانات التي تعاني من حالات مماثلة أشكالاً جاذبة وجميلة في عيون البشر، فإن الحالة تهدد حياة الحيوان بسبب ألوانها اللافتة والساطعة ما يجعلها عرضة سهلة للافتراس. وقال الصياد جليتز إنه التقط صوراً مع السمكة الصفراء بمساعدة شقيقه وأعاد إطلاقها في المياه على أمل أن تواصل النمو لحجم أكبر.