افتتاح مخبر “اليديجيتال كونتستري” في كلية طب الأسنان

دمشق – حياة عيسى

بعد التميز والإبداع الذي شهدته كلية طب الأسنان عبر “مئوية ” تأسيسها تتطلع لانطلاقة علمية أخرى تتمثل بافتتاح مخبر المعالجات الرقمية “اليديجيتال كونتستري” لطب الأسنان لرفع سوية العمل العلمي بالكلية، بالتزامن مع الاتفاقيات الدولية والعربية التي عملت على إبرامها مع الجامعات ذات الصلة من أجل التعاون المستقبلي في أمور البحث العلمي.

عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أشار إلى وجود خطة عمل متكاملة على مدى العام كالأيام العلمية والمؤتمرات لمتابعة كل ما هو جديد عالمياً في طب الأسنان، إضافة إلى العمل على تطوير الخطة الدرسية التابعة للدراسات العليا والمرحلة الجامعية الأولى لتتوائم وتتوافق مع التطورات الحديثة في طب الأسنان.

من جهته الدكتور أنس عبدو رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان بيّن أنه تم توقيع اتفاقية مع جامعة طهران وجامعة دمشق، بالتزامن مع إبرام اتفاقية مماثلة مع جامعة باريس السادسة، ومع جامعة ميلانو للتعاون بما يخص “زرع الأسنان”، والجديد في الطعوم العظمية لاسيما بعد الرضوض الكبيرة التي شهدناها خلال الحرب، لذلك تم التعاون مع أخصائيين دوليين للتدريب والاستفادة من خبراتهم العلمية المتطورة.

وتابع عبدو أن مؤتمر “مئة عام من التميز” انفرد بوجود 64 محاضرة علمية مهمة، كما تم إرسال أبحاث طلاب الدراسات إلى لجنة علمية لانتقاء الأفضل وعرضها على لجان مختصة للتعاون وتقديم الإرشادات و النصائح العلمية، مع الإشارة إلى أن الهدف من المؤتمرات العلمية التي تحرص الكلية على متابعتها وإنجازها يكمن في التواصل مع جامعات غربية حيث تميز العام المنصرم بـ/300/ ويبينر “محاضرة عبر النت” مع تلك الجامعات وتم التعرف على إمكانياتهم وتحديد الأهداف التي تحتاجها كلية طب الأسنان والتي تمثلت بالمعالجات التداخلية التي تشمل أكثر من اختصاص للتشبيك وتكوين فريق عمل متكامل، إضافة إلى التعرف على المواد العلاجية المطورة لغاية شكلية وهي باهظة الثمن وتتطلب فريق متكامل للتدريب على آلية العمل بها.

وبالعودة إلى عميد الكلية د. الجبان فقد عرج خلال حديثه على الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس كلية طب الأسنان التي ترافقت مع المؤتمر العلمي الدولي العاشر للكلية، وتميزت بالمعرض الدولي المرافق لأحدث التجهيزات الطبية ودعمها بمحاضرين من دول عربية وغربية من فرنسا، إيطاليا، الأردن ، لبنان، العراق، إيران، ومصر، كما تمت مشاركة /13/ شركة عالمية من مختلف الدول، لتتميز المحاضرات بالتنوع وبكل ما هو جديد في عالم طب الأسنان.